कांग्रेस नेता बीके प्रसाद ने 'वेश्या' वाले बयान पर मांगी माफी, कहा-'BJP बेवजह बना रही मुद्दा'

कांग्रेस नेता बीके प्रसाद ने 'वेश्या' वाले बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि सेक्स वर्कर्स के लिए उनके अंदर सम्मान है। भाजपा बेवजह इसे मुद्दा बना रही है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहं किया गया है। लेकिन प्रदेश में जुबानी जंग अभी से तेज हो गई है। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने दलबदलू विधायकों पर हमला बोला था। उनके इस बयान पर सियासत गरमा गई है। हालांकि, भाजपा नेताओं के विरोध के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है।

When you didn't give clear mandate, we formed coalition govt.We call by different names a woman who sells her body for food,we call her prostitute.I leave it to you what you'll call MLAs who sold themselves.Teach lesson to local MLA in poll: Cong's BK Hariprasad in Hosapete(17.1) pic.twitter.com/NT8ty7CoWN