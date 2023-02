कांग्रेस MLA की चतुराई या चुनावी रेवड़ी ? अबतक 2,500 परिवारों को बांटे smart TV,ये है शर्त

कर्नाटक में चुनाव से कुछ महीने पहले एक विधायक ने घर-घर में मुफ्त स्मार्ट टीवी बांटना शुरू किया है। बेंगलुरु की हेब्बल सीट से कांग्रेसी विधायक का कहना है कि यह कोई चुनावी रेवड़ी नहीं है।

कांग्रेस के एक विधायक ने चुनाव से ठीक पहले अपने चुनाव क्षेत्र में मुफ्त में स्मार्ट टीवी घर-घर पहुंचाना शुरू कर दिया है। मामला कर्नाटक में बेंगलुरु की हेब्बल सीट का है। कांग्रेस विधायक का तर्क है कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो और परिवार वाले साथ बैठकर मनोरंजन कर सकें और देश-दुनिया से जुड़े रहें। अबतक उन्होंने 2,500 घरों में खुद ही स्मार्ट टीवी इंस्टॉल करवा दिया है और जिगरा इतना बड़ा रखा है कि किसी भी योग्य को इनकार नहीं करने की कह रहे हैं। हालांकि, उनके आलोचक इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं।

Assembly elections are to be held in Karnataka in a few months. But, before this, Congress MLAs from Hebbal seat of Bengaluru have started distributing smart TVs door-to-door free of cost