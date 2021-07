इस्तीफे के सवाल पर बोले येदियुरप्पा, 'ये सब अफवाह है, मैं कल ही पीएम मोदी से मिला हूं'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 17 जुलाई: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर पिछले कुछ दिनों ने राजनीतिक हलचल हो रही है। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि ये सब बस एक अफवाह है। इस्तीफे को लेकर सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, ''ये सब अफवाह है। मैं बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देने वाला हूं।'' सीएम बीएस येदियुरप्पा बोले, इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मैंने और पीएम मोदी ने राज्य के विकास पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैं अगले महीने अगस्त में फिर से दिल्ली आऊंगा। इस तरह की खबरों का कोई मूल्य नहीं है।"

कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, "मैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी से बात करूंगा और मेकेदातु परियोजना की अनुमति लेने के लिए जल संसाधन मंत्री से भी मिलूंगा।"

बता दें कि येदियुरप्पा बेंगलुरु से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से शुक्रवार को दिल्ली आए थे। यहां आकर उन्होंने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी और येदियुरप्पा में कैबिनेट में बदलाव की चर्चा के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई।

