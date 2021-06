Google से क्यों नाराज हैं कन्नड़ भाषी लोग? कानूनी कार्रवाई तक पहुंची बात, गूगल को मांगनी पड़ी माफी

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 04 जून। दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, अकेले भारत में ही सैकड़ों भाषा बोली जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल के बाद भाषा और संस्कृति में भिन्नताएं देखने को मिल जाती है। अलग-अलग भाषाओं से मिलकर बने भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर लोग आग-बबूला हो गए। मालमा गूगल पर 'सबसे खराब भाषा' को लेकर पूछे जाने वाले सवाल से जुड़ा है।

Google has issued an apology after a search result showed Kannada to be India's "ugliest language".

Karnataka Minister Arvind Limbawali said that the concerned department had been instructed to give notice to Google.