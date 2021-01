कंगना रनौत ने जनरल जीडी बख्शी का वीडियो शेयर कर दी गणतंत्र दिवस की बधाई, कहा- जानें कैसे मिली आजादी

India

oi-Pallavi Kumari

Kangana Ranaut on Republic Day 2021: देशभर में आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सोशल मीडिय पर लोग गणतंत्र दिवस की एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं। है। भारत में 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान लागू हुआ था। बॉलीवुड सेलेब्स भी सोसल मीडिया पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के तहत बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर पर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। कंगना रनौत ने अपने ही अंदाज में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का एक वीडियो शेयर णतंत्र दिवस की बधाई दी है।

कंगना रनौत ने वीडियो शेयर कर कहा, ''इस गणतंत्र दिवस पर अपने संविधान को जानें और आपको कैसे आजादी मिली ये जानें। बहुत सारे लोगों ने बहुत पीआर किया और बहुत क्रेडिट भी लिया, यहां तक क हमारे इतिहास को भी बदल दिया, लेकिन योग्य लोगों ने बस अपने जीवन को दिया वे स्पष्ट रूप से कोई पीआर नहीं कर सके... #HappyRepublicDay2021''

On this Republic Day know your constitution and how you got freedom, lot of people did lot of PR and took credit also twisted our history but the deserving ones simply gave their lives they clearly couldn’t do any PR...#HappyRepublicDay2021 pic.twitter.com/zcSyu4y9fd