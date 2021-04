India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जो अपनी बेकाक टिप्‍पणियों के लिए जानी जाती है उन्‍होंने एक्‍ट्रेस सान्‍या मल्‍होत्रा की एक्टिंग की जमकर तारीफ की। सान्‍या मल्‍होत्रा जिन्‍होंने दंगल फिल्‍म से अपने फिल्‍मी करियर की शुरूआत की थी जब उनकी कंगना रनौत ने तारीफ ट्वीट पर की तो उसे पढ़ते हुए सान्‍या कांप उठी। यहीं नहीं इंटरनेट यूजर्स भी अचंभित हो गए यहां तक ट्रोलर्स कंगना को ट्रोल करते हुए बोले- 'शुक्र है आपने किसी फिल्म वाले की तारीफ की...'। मीडिया को दिए इंटरव्‍यू में सान्‍या मल्‍होत्रा ने ये बयां किया कि सीनियर एक्‍ट्रेस कंगना रनौत से अपनी तारीफ सुनकर उन्‍हें कैसा लगा।

She is soooo good .... I am gald people are recognising her talent, I heard #PagglaitOnNetflix is doing amazingly well... so happy for you Sanya you deserve everything and much more ... lots of love to you ❤️ https://t.co/d5lVvyLbwN