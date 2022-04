कैलाश मानसरोवर: 75 km नजदीक तक जा सकेंगे वाहन, उत्तराखंड से मात्र कितने घंटों में पूरी होगी यात्रा ? जानिए

India

नई दिल्ली, 6 अप्रैल: हर साल होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। इस पवित्र यात्रा में लंबा वक्त भी चाहिए और हर चुनौतियों का सामना करने का साहस भी। अभी सिक्किम के रास्ते कैलाश की यात्रा पर जाएं या नेपाल के रास्ते। दो-तीन हफ्ते सों भी ज्यादा समय लग जाता है। लिहाजा खर्च भी मोटा आता है। लेकिन, सरकार उत्तराखंड में जिस सड़क परियोजना पर काम कर रही है, वह पूरा होते ही अब श्रद्धालु कुछ ही घंटों में पवित्र कैलाश पर्वत के कदमों में पहुंच सकेंगे। जानिए क्या है यह पूरी खुशखबरी।

English summary

Kailash Mansarovar: Vehicles will be able to go up to 75 km near,Yatra will be completed in 8 hrs from Uttarakhand