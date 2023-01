JP Nadda: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया ? 5 कारण जानिए

बीजेपी ने जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ाया है, जिसके पांच मूल कारण माने जा सकते हैं। इनमें से एक ये है कि नए अध्यक्ष के लिए आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त नहीं था।

BJP National President JP Nadda: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को करीब डेढ़ साल का कार्यकाल विस्तार मिल गया है। वह 2019 से ही इस पद पर कार्यरत हैं। भाजपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस लिहाज से उनका कद पार्टी में और बढ़ गया है। 2014 में जब भाजपा की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष थे। 2019 में बीजेपी ने अमित शाह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा और लोकसभा में पार्टी के सांसदों का आंकड़ा 300 के पार कर गया था। अगली बार पार्टी इससे भी ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वे कौन से 5 कारण रहें हैं, जिसकी वजह से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जेपी नड्डा के नाम सर्वसम्मति से मुहर लगाई है।

English summary

BJP National Executive has decided to retain JP Nadda as the National President mainly for five reasons. The biggest thing is that it could take a long time for the new president to restructure the organization