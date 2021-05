India

नई दिल्‍ली, 29 मई। एक आवार कुत्ते को बेरहमी से पीटकर मार देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक जुवेनाइल है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड एक्‍टर जॉन अब्राहम और एक्‍ट्रेस पूजा भट्ट ने डीसीपी साउथ ईस्‍ट दिल्‍ली और उनकी टीम को धन्‍यवाद कहा है कि उन्‍होंने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों एक्‍टर्स ने पीएमओ से एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।

जॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा "डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली और आपकी टीम को इस खतरनाक घटना के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए धन्यवाद। हमें आपके जैसे और ऑफिसर्स चाहिए जो एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ आगे आएं। जॉन ने आगे लिखा कि हमें इसके खिलाफ सख्त कानून लागू करना चाहिए। मैं ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, पीएमओ इंडिया और अन्य लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी किसी भी हिंसा के खिलाफ एक साथ मिल कर खड़े हों। हमें किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं।"

Thank You @DCPSEastDelhi @rpmeenaips & team for your swift action against this gruesome act. We need more Officers like you to come together & implement stricter laws against animal cruelty. I urge @BlueCross_ @PMOIndia & others to rally together against violence of such kind https://t.co/OedflTOo6G