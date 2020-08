जम्मू-कश्मीर: त्राल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, सेना ने किया तबाह

India

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में खूफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सेना और सीआरपीएफ के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि त्राल के तकिया गुलाब बाग इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खूफिया जानकारी के बाद शुक्रवार को सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेश चलाया।

जम्मू-कश्मीर के अधिकारि ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान तकिया गुलाब बाग में जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। अलाके में तलाशी अभियान शुरू कर कई अन्य जगहों पर जांच की लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला, बाद में सुरक्षाबलों ने आतंकवादी के ठिकाने को नष्ट कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई पर ठिकाने से बरामद किए गए कुछ सामान की तस्वीर भी सामने आई है।

