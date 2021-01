कांग्रेस के सवाल पर हरदीप सिंह पुरी का तीखा वार, बोले- 'जयराम,थरूर-अखिलेश भारत में बनी वैक्सीन से निराश हैं'

Jairam, Tharoor & Akhilesh are now unhappy that 2 vaccines to get DCGI nod are made in India says Hardeep Singh Puri: देश में रविवार को दो स्वदेशी कोविड वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने रविवार को अखिलेश यादव, जयराम रमेश और शशि थरूर पर जमकर निशाना साधा है।

Our in-house cynics M/s Jairam, Tharoor & Akhilesh are are now unhappy that 2 vaccines to get DCGI nod are made in India. Clearly, they're on a quest for permanent political marginalization: Union Minister Hardeep Singh Puri