oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 15 मई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। हालांकि फिल्म को देख सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आया है उसका खुद सलमान खान ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' दर्शकों के साथ सही तालमेल बिठाने में असमर्थ रही, वहीं आईएमडीबी पर यह सलमान खान की दूसरी सबसे कम रेटिंग पाने वाली फिल्म भी बन गई है।

#Radhe is a film which exists for the purpose of entertainment. It delivers the same if you are in the mood for it. Khan & Shroff's chemistry is engaging. Screenplay is quick. It gets stupid at the end but @RandeepHooda makes it worthwhile.#RadheYourMostWantedBhai #RadheReview