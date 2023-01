J&K:भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की लगी लॉटरी, आजाद के वफादारों की घर वापसी

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल होने वाले कई दिग्गज नेता आज वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य में भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू-कश्मीर से होना है। इससे पहले की यात्रा प्रदेश में दाखिल हो कांग्रेस को आज वहां से नई ऊर्जा मिली है। कई दिग्गज नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी छोड़कर चले गए थे, उन्होंने फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। कांग्रेस के कर्ताधर्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेताओं की राज्य में घर-वापसी होगी। कुछ दिन पहले आजाद को लेकर भी ऐसी ही खबरें थीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया है।

Bharat Jodo Yatra में Rahul Gandhi के हमशक्ल ने घुसकर क्या किया ? | Congress | वनइंडिया हिंदी

English summary

Many veteran leaders loyal to Ghulam Nabi Azad in Jammu and Kashmir have rejoined the Congress. Congress claims that this is expected to make Bharat Jodo Yatra a big success in the state