ISRO चीफ ने बताया- अमेरिका से भारत लाया जा रहा NISAR, प्रक्षेपण अगले साल होगा

भारत के वैज्ञानिकों का पराक्रम एक बार फिर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी- NASA के साथ विकसित किए जा रहे NISAR उपग्रह का प्रक्षेपण अगले साल होगा। इसके बारे में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी।

ISRO अध्यक्ष, एस सोमनाथ ने बताया कि NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी- NASA और इसरो मिलकर डेवलप कर रहे हैं। NISAR को भारत भेजने से पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और NASA का ये संयुक्त उद्यम जल्द ही भारत लाया जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया है कि यह उपग्रह पूरे विश्व के लिए भारत-अमेरिका सहयोग का अभूतपूर्व परिणाम बनने जा रहा है। पेलोड का एकीकरण पूरा हो चुका है।

बकौल इसरो प्रमुख सोमनाथ,NISAR उपग्रह में अभी और काम किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अपने हिस्से का काम पूरा कर चुकी है। आगे के एकीकरण के लिए उपग्रह को अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया से भारत लाए जाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है।

This satellite is going to be a phenomenal outcome of India-US collaboration, to entire globe. The integration of payload completed, now we have flagged off the satellite to India for further integration & to get ready for its launch next year: S Somanath, Chairman, ISRO pic.twitter.com/RdUFYaHnWB