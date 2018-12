अनंत अंबानी के लिए बैकग्राउंड डांसर बने सलमान खान, ट्विटर ने की सुपरस्टार की जमकर खिंचाई

नई दिल्ली। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने अपनी इकलौती बेटी ईशा की शादी में सितारों का पूरा जमावड़ा लगा दिया। शनिवार और रविवार लगभग पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई छोड़ उदयपुर में मौजूद रही जहां ईशा अंबानी की मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के संगीत में शामिल होने अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन भी उदयपुर पहुंचीं। इतना ही नहीं, दोनों के संगीत में मशहूर सिंगर बियॉन्से ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी। साथ ही बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने ईशा के संगीत में परफॉर्म किया, लेकिन एक एक्टर ऐसे रहे जिन्हें अपने डांस के लिए ट्रोल होना पड़ गया।

Anant Ambani: When i perform on stage, i need some good Background dancer.

Mukesh Ambani: OK i will arrange Salman Khan pic.twitter.com/ZOjVMl8LLu — Joy (@Joydas) December 9, 2018

Mukesh Ambani after bringing #Beyonce to perform in the wedding and reducing Bollywood celebs to background dancers. #IshaAmbaniSangeet pic.twitter.com/HJu8Uml8qf — Sir Jadeja (@SirJadeja) December 9, 2018

Mukesh Ambani can even reduce Salman Khan to a background dancer for his son’s performance. There’s nothing more powerful in the world than money. pic.twitter.com/n9AmILtJsb — Don Tippler (@MrTippler) December 9, 2018

What's the big deal about Salman Khan dancing in the background at the Ambani wedding? Even the PM is dancing to his tune. — Jet Lee(Vasooli Bhai) (@Vishj05) December 9, 2018

Kejriwal and Rahul gandhi should really stop abusing Ambani at Public platforms who just reduced the mighty Salman Khan to a background dancer in his Kid's marriage. pic.twitter.com/jWBTeSYua9 — Certified Engineer (@Engihumor) December 9, 2018

OMG! Can't believe that Salman Khan is dancing as a cheer leader of Anant Ambani https://t.co/saxFNLRR3Y — SavvyPriya (@SavvyPriya) December 9, 2018

Salman Bhai is so generous, for Ambani Kids he became a background dancer. #BhaiRoxx#IshaAmbaniSangeet pic.twitter.com/9wJC28jiBs — Hardik Patel (@gooljaar) December 9, 2018

When you are so rich(Ambani) that even Salman khan becomes background dancer pic.twitter.com/KOWCowTDX5 — Praveen Kanagal (@kanagal) December 9, 2018

So many celebs at Isha Ambani wedding. Kitna paisa hai bro Mukesh ke paas fuck. Won't be surprised if Queen Elizabeth dances on London Thumakda next — babu bisleri (@PUNchayatiii) December 9, 2018

