क्या ममता बनर्जी की TMC और BJP में साठगांठ हो चुकी है ?

नई दिल्ली, 28 नवंबर: तृणमूल कांग्रेस ने हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस का सफाया अभियान शुरू किया है, इससे उसकी तुलना 2014 के भारतीय जनता पार्टी वाली 'कांग्रेस मुक्त भारत' नारे से होने लगी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जितना बंटाधार बीजेपी ने किया है, उससे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कर रही हैं। जाहिर कि तृणमूल कांग्रेस के ऐक्शन से बीजेपी-विरोधी विपक्षी खेमे में भी अफवाहों का दौर शुरू है। लेकिन, हम तथ्यों के आधार पर यह परखने की कोशिश करते हैं कि क्या इन अफवाहों में दम है ? क्या वाकई भाजपा-तृणमूल में अंदर ही अंदर समझौता हो चुका है ?

Rumors of political nexus between Mamata Banerjee and BJP do not seem to have any merit as it does not suit the politics of TMC,Mamata is only engaged to give herself a nationwide identity and acceptance