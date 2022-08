Indian Railways: 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कब देना होगा ट्रेन में किराया ? रेलवे ने बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 अगस्त: रेलवे ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट को भ्रामक करार दे दिया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का किराया भी व्यस्कों की तरह किए जाने का दावा किया गया था। रेलवे ने साफ किया है कि उसके नियम जस के तस हैं और बच्चों से यात्री किराया वसूलने का कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इस भ्रामक खबर के बाद केंद्र सरकार की काफी आलोचना की जाने लगी थी और कुछ राजनेता भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन, इसके साथ ही रेलवे ने यह भी बताया है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं, जब 5 साल के कम बच्चों के लिए भी रेलवे को पूरा किराया देना होगा।

English summary

Railways has termed all those media reports as misleading, in which it was claimed that children below 5 years of age are also being charged like adults