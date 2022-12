Railways:धुंध और कोहरे के दौरान अब 75 kmph तक की स्पीड से चल सकेगी ट्रेन, इस वजह से हुआ फैसला

भारतीय रेलवे ने कोहरे और धुंध के समय ट्रेनों की अधिकतम स्पीड बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे करने का फैसला किया है। इससे ट्रेनों के समय पर संचालन में मदद मिलेगी और ट्रेनें देर से नहीं चलेंगी।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

Indian Railways has decided to increase the maximum speed of trains from 60 kmph to 75 kmph during before. Trains will not be late due to this