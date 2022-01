Indian Railways:कल से ये लोग नहीं कर सकेंगे ट्रेन से यात्रा, तीसरी लहर के चलते यह जुर्माना भी बढ़ाया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 9 जनवरी: ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर ने राज्यों के साथ-साथ भारतीय रेलवे को भी नियमों में सख्ती करने को मजबूर कर दिया है। भारतीय रेलवे के कई डिविजनों ने अब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। 10 जनवरी यानी सोमवार से कुछ ट्रेनों में वही यात्री सफर कर सकेंगे, जिनके पास कोविड का फाइल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (दोनों डोज) होगा। दक्षिण रेलवे ने यह नियम 31 जनवरी तक के लिए लागू कर दिया है।

English summary

Indian Railways: From Monday , it is mandatory for season ticket passengers to have a final certificate of both doses of the vaccine in Southern Railway