Indian Railways: बजट से पहले ही रेलवे की कमाई में बंपर उछाल, जानें कहां से बढ़ी आमदनी ?

बजट 2023 से पहले ही भारतीय रेलवे के राजस्व में जबर्दस्त उछाल दर्ज किया गया है। यह कमाई यात्री भाड़े और माल ढुलाई दोनों से बढ़ी है। कुछ हफ्तों में बजट लक्ष्य से भी ज्यादा राजस्व प्राप्त करने का अनुमान है।

रेलवे का बजट एक फरवरी को पेश होगा। लेकिन, लगता है कि कमाई के मामले में रेलवे पहले ही अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। अभी तक उसकी चालू वित्त वर्ष में जो कमाई हुई है, उसमें 28% का उछाल है। यानि कि एक-तिहाई। संभावना है कि बजट पेश होने तक इसमें और बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। इस दौरान यात्री किराए से हुई कमाई ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं तो माल भाड़े में तो बंपर जंप देखा जा रहा है। कोयला और लौह अयस्क की ढुलाई काफी तेज हुई है। गौरतलब है कि रेलवे पर महामारी के दौरान यात्री किराए में दी जाने वाली रियायतों को फिर से लागू करने की मांग होती रही है, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया है।

