इंडियन नेवी में जुड़े 2 नए फ्रंटलाइन वॉरशिप, जानिए INS सूरत और उदयगिरी के बारे में 5 बातें

India

नई दिल्ली, 17 मई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (16 मई) को मुंबई में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत (वॉरशिप) आईएनएस सूरत (INS Surat) ( INS Udaygiri) का शुभारंभ किया है। 'प्रोजेक्ट 15बी' कार्यक्रम के तहत वॉरशिप आईएनएस सूरत चौथा और आखिरी स्टील्थ विध्वंसक है। वहीं दूसरा जहाज, 'उदयगिरी' 'प्रोजेक्ट 17ए' फ्रिगेट कार्यक्रम का हिस्सा है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, '' इंडियन नेवी द्वारा आयोजित आईएनएस उदयगिरी और और आईएनएस सूरत की लॉन्चिंग सेरेमनी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। ऐसे ऐतिहासिक प्रदेश में, जो वीर शिवाजी, संभाजी, और कान्होजी जैसे नायकों की कर्मभूमि रही हो, इनकी लॉन्चिंग और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

जानिए INS सूरत और INS उदयगिरी के बारे में 5 अहम बातें

1. आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं , जिन्हें मझगांव डॉक्स लिमिटेड, मुंबई में बनाया जा रहा है।

2. 'सूरत' प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का चौथा जहाज है, जो P15A (कोलकाता क्लास) डिस्ट्रॉयर्स के महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है और इसका नाम गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी के नाम पर रखा गया है और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र भी है।

Attended the launch ceremony of two indigenous frontline warships - Surat (Guided Missile Destroyer) & Udaygiri (Stealth Frigate) - in Mumbai today.⁰

These warships project India’s strategic strength and self-reliance prowess to the world. Read on..https://t.co/N5oWACTTzW pic.twitter.com/UscvCajqF4 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 17, 2022

3. सूरत जहाज को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें दो अलग-अलग भौगोलिक स्थानों पर पतवार निर्माण शामिल है और एमडीएल, मुंबई में एक साथ जुड़ गया है। इस श्रेणी के पहले जहाज को 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरे और तीसरे जहाजों को लॉन्च किया गया है और वे आउटफिटिंग / परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

Tomorrow, 17th May, I shall be in Mumbai to attend the landmark event in the history of indigenous warship building when two frontline @indiannavy warships, Surat, a Project 15B Destroyer & Udaygiri, a Project 17A Frigate will be launched concurrently at MDL.

Look forward to it. pic.twitter.com/exYocUCfDi — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 16, 2022

4. आईएनएस जहाज 'उदयगिरी' का नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। ये बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ P17 फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलो ऑन हैं।

5. 'उदयगिरी' पूर्ववर्ती 'उदयगिरी', लिएंडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का एडवांस वर्जन है। जिसने 18 फरवरी 1976 से 24 अगस्त 2007 तक तीन दशकों में देश के लिए अपनी शानदार सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन देखे थे। P17A कार्यक्रम के तहत, एमडीएल में 04 और जीआरएसई में 03 के साथ कुल सात जहाज निर्माणाधीन हैं।

Story first published: Tuesday, May 17, 2022, 15:43 [IST]