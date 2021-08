ड्रैगन को सीधी चुनौती ? भारतीय नौसेना का मिशन साउथ चाइना सी, दो महीने तक तैनात रहेंगे 4 जंगी जहाज

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 अगस्त: भारत के ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी और मित्र देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से भारतीय नौसेना का एक टास्क फोर्स ओवरसीज तैनाती के लिए तैयार है। इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट से यह तैनाती इसी महीने के शुरू में ही दो महीनों से भी ज्यादा वक्त के लिए होगी। जिन इलाकों में यह तैनाती होनी है, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी पेसिफिक के इलाके शामिल हैं। गौरतलब है कि इन दिनों दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियां बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हैं। खुद चीन ने भी वहां युद्धाभ्यास किया है। यह वो इलाका जिसपर चीन अपना एकाधिकार जताता है और उसने वहां बहुत ही घातक मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं और कृत्रिम द्वीप बनाकर हवाई जहाज के लिए रनवे भी तैयार कर लिया है।

English summary

Indian Navy is going to deploy four warships in the South China Sea for more than two months