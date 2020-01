बर्फ के नीचे दबे युवक को सेना के जवानों ने मौत के मुंह से निकाला, देखें वीडियो

India

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कई इलाकों में मुश्किल में फंसे लोगों के लिए सेना देवदूत की भूमिका निभा रही है। भारी बर्फबारी के बीच तमाम इलाकों में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। हाल में हुई बर्फबारी के बीच हिमस्खलन की एक घटना में कुछ स्थानीय लोगों बर्फ में दब गए थे। जिन्हें सेना ने बर्फ से बाहर सुरक्षित निकाला। इसी तरह की एक घटना का वीडियो सामने आया है।

जम्‍मू-कश्‍मीर और एलओसी में तैनात चिनार कॉर्प्स के ट्वीटर हैंडल से हम साया हैं हम हेशटैग के साथ एक वीडियो ट्वीट किया गया है। ,उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में स्थित लच्छीपोरा इलाके में मंगलवार को दो लोग जफर इकबाल और तारिक अहमद एवलांच में फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन की टीमों ने सेना के जवानों को इसकी सूचना दी तो तमाम सैन्यकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

तारिक को 20 मिनट की तलाशी अभियान के बाद बचाया गया। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए शख्स को प्राथमिक इलाज के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद देर शाम चिकित्सकों ने हालत सुधरने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन दूसरे व्यक्ति की हालत खराब होने के बाद उसे बारामूला के सैनिक अस्पताल भेजा गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। यानी बर्फीले तूफान में भी भारतीय सेना का 'ऑपरेशन ख़ैरियत' जारी है।

