गलवान के वीरों को भारतीय सेना ने किस अंदाज में दी खास श्रद्धांजलि ? देखिए दमदार Video

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लेह, 24 जुलाई: चीन के साथ एलएसी पर जारी विवाद निपटाने के लिए सैन्य कमांडरों के बीच हाल ही में 16वें दौर की बातचीत हुई है, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। ऊपर से चीन धोखे से अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने में हमेशा जुटा ही रहता है। कभी पैंगोंग झील पर पुल बनाने की जानकारी सामने आती है, तो कभी एलएसी के नजदीक उसके लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की खबरें मिलती है। लेकिन, सच्चाई ये है कि चीन की सेना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार आजतक गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों हुई जबर्दस्त कुटाई को नहीं भूली है। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारी का खुलासा हो चुका है, लेकिन शी जिनपिंग की सरकार ने उसे कबूलने तक की हिम्मत नहीं दिखाई है। गलवान में भारत के 20 जवान और अफसरों ने शहादत जरूर दी थी, लेकिन उनकी अदम्य वीरता को इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं जवानों को एक बार फिर से भारतीय सेना ने बहुत ही खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है, जिसका वीडियो सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने जारी किया है।

English summary

The Fire and Fury Corps of the Indian Army has paid tribute to the heroes of Galwan Valley in a special way. A glimpse of the beauty of Ladakh is seen in the special video