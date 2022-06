आईटीयू परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा भारत

India

नई दिल्ली, 04 जून : भारत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा। संचार मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान के हवाले से कहा गया कि सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों-2030 को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र दूरसंचार निकाय के लक्ष्यों और दृष्टि के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है।

इन क्षेत्रों में भारत आगे रहा है...

चौहान ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 31 मई से तीन जून तक आयोजित वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक डिजिटल परिवर्तन, विकास में उत्कृष्टता हासिल करने और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग में सबसे आगे रहा है।

एम रेवती के नाम का प्रस्ताव

संचार राज्य मंत्री ने आईटीयू परिषद की उम्मीदवारी के लिए भारत के रेडियो विनियम बोर्ड (आरआरबी) की सदस्य एम रेवती के नाम का प्रस्ताव करते हुए कहा कि उनके पास पेशेवर विशेषज्ञता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।

बता दें कि, भारत वर्ष 2023 से 2026 की अवधि के लिए आईटीयू परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ रहा है। भारत आईटीयू का सदस्य रहा है और लगातार संघ की गतिविधियों में भाग लेने के साथ आईसीटी की वृद्धि और विकास में योगदान दे रहा है।

