Indian tea: इन देशों ने कीटनाशकों के चलते वापस भेजी चाय पत्ती, निर्यातकों के लिए तगड़ा झटका

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 जून: भारत से चाय की पत्ती खरीदने वाले कई देशों ने इसकी खेप वापस कर दिए हैं। उनका आरोप है कि भारतीय चाय पत्ती में कीटनाशक और रसायन की मात्रा उनके तय मानकों से ज्यादा है। यह भारतीय चाय उद्योग के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस बार उम्मीद थी कि श्रीलंका में जारी घरेलू संकट की वजह से भारतीय चाय की मांग बढ़ेगी, लेकिन हो उलटा रहा है। इस बार चाय बोर्ड ने 30 करोड़ किलो चाय पत्ती के निर्यात का लक्ष्य रखा था, लेकिन लगता है कि उसपर पानी फिर सकता है।

English summary

India's tea leaves sent back by many countries accusing them of high in pesticides, Tea Board said that it is necessary to follow the standards of importers