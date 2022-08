India@75: आजादी के बाद अंतरिक्ष में उड़ान, नौसिखिए से 'बड़ा खिलाड़ी' बनने की कहानी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 अगस्त: भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन भारत का आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम 65 साल से भी कम का है। लेकिन, इन करीब 6 दशकों में भी अपना देश इस फिल्ड में एक नौसिखिए से बाजार का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत की ताकत इसका खिफायती अंतरिक्ष मिशन है, जिसके चलते बड़े-बड़े देश भी भारत के रॉकेट से अपना उपग्रह लॉन्च करवाना फायदा का सौदा समझते हैं। भारत का सामर्थ्य यह है कि कम लागत वाले मिशन होने के बावजूद इसकी तकनीक बेहतरीन है और दुनिया के तमाम बड़े देश इस मामले में भारत का लोहा माने का मजबूर हुए हैं। इन लगभग 6 दशकों में भारत ने अंतरिक्ष में जितनी ऊंची उड़ान भरी है, उसे एक जगह में समेटना हाथी को पायजामा पहनाने के समान है, लेकिन यहां उन उपलब्धियों का जिक्र करने की कोशिश की गई है, जो ना सिर्फ भारत के नजरिए से,बल्कि विज्ञान और विश्व के नजरिए से अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है।

It is 75 years since India became independent, but India's modern space program is less than 65 years old. But, even in these, it has become a big player in this field from a novice