सिर्फ 9 साल बाद दुनिया की अगुवाई करने सक्षम होगा भारत, पूर्व अमेरिकी राजदूत ने गिनाए कारण

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सोनीपत, 3 अगस्त: भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि भारत इतना सक्षम हो रहा है कि 2030 के दशक से विश्व की अगुवाई कर सकता है। वर्मा भारतीय-अमेरिकी हैं और उनकी तैनाती 2014 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी। उन्होंने वो तमाम कारण गिनाए हैं, जिसके चलते 2050 तक भारत के पास बहुत ही बेहतर मौका रहने वाला है। वे हरियाणा के सोनीपत में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि 21वीं सदी की शुरुआत में भारत और अमेरिका के संबंधों ने एक नया मोड़ लिया और यह रिश्ता इस सदी में अहम साबित होने वाला है।

English summary

Former US Ambassador to India Richard Verma has said that India will be able to lead the world by 2030