India China: पैंगोंग इलाके समेत लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने की योजना, ड्रैगन का बढ़ेगा टेंशन

लेह, 18 जुलाई: भारत लद्दाख में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यह इसलिए खास है कि पिछले करीब 15 महीने से लद्दाख के कई इलाकों में भारत का चीन के साथ मसला अभी भी नहीं सुलझा है। जबकि, दूसरी तरफ चीन तिब्बत के इलाके में अपने एयरबेस को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। उनका अत्याधुनिकीकरण कर रहा है और छोटे-मोटे एयरस्ट्रिप्स को भी मिलिट्री के जंगी हवाई जहाजों और मिलिट्री साजो-सामान ढोने लायक विमानों को उतारने वाले रनवे में तब्दील कर रहा है। अब भारत भी पूरे लद्दाख क्षेत्र में 4 नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि इस केंद्र शासित प्रदेश में टूरिज्म को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ा काम आ सकता है।

India is working fast on plans to build new airports and helipads in Ladakh, military airport will also be built in the area of Pangong Lake