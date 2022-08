India at 75: आजादी के बाद भारत की 10 बड़ी उपलब्धियां

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 9 अगस्त: भारत की आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं। इन 75 वर्षों में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्दियां हासिल की हैं। सामाजिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती, जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र हर जगह भारत का तिरंगा लहराया है। 75 साल की यह यात्रा जितनी ही शानदार रही है, उससे कहीं ज्यादा अनगिनत लोगों का इसमें योगदान भी शामिल है। लेकिन, भारत की इस विकास यात्रा में कुछ चीजें मील का पत्थर साबित हुई हैं, जिसके दम पर हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हम उन्हीं 10 चुनिंदा पहलुओं की यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं।

English summary

After 1947, in these 75 years, India has made a lot of progress in every field, from water, land, sky to common people's life has changed. India is moving from a backward country to a developed country