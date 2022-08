स्वतंत्रता दिवस पर असम के सीएम का बड़ा ऐलान- 1 लाख माइनर केस वापस लेगी सरकार, ये है वजह

India

oi-Pallavi Kumari

गुवाहाटी (असम) 15 अगस्त: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि असम सरकार एक लाख "मामूली मामलों" को वापस ले लेगी। ये मानइर और छोटे केस होंगे, जिसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में कई लंबित मामले शामिल हैं। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। असम में कुल 400,000 मामले लंबित हैं। सरमा ने कहा, "1 लाख मामलों में कमी से न्यायपालिका को बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देने में मदद मिलेगी।"

स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देश के हित के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी। लोगों को प्रेरित करने और पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जागरूक करने के प्रयास में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार शैक्षिक दौरे के हिस्से के रूप में इस साल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में 1,000 युवाओं को भेजेगी।

A watershed moment in the country's history celebrating #AzadiKaAmritMahotsav and heralding #AmritKaal.

Consider myself extremely fortunate for having the opportunity of unfurling the #Tiranga on India's 76th #IndependenceDay.

Wishing countrymen a #HappyIndependenceDay!! pic.twitter.com/HHtewQzEs4