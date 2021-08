टेलीकॉम उपकरणों की कंपनी पर आयकर विभाग का छापा, 62 लाख रुपए नकद बरामद, करोड़ों की टैक्स चोरी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 18 अगस्त। भारत सरकार टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीते सोमवार को आयकर विभाग की एक टीम ने विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के लिए टेलीकॉम उपकरण, उनके इंस्टालेशन और उनकी सर्विसिंग काम करने वाली एक कंपनी के कई परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि विदेशी सहायक कंपनी की तलाशी में 62 लाख रुपए नकद और सैकड़ों करोड़ की कर देनदारी की बात सामने आई है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि 16 अगस्त को कंपनी के कैश हैंडलरों समेत पांच परिसरों की आयकर विभाग ने तलाशी ली। परिसरों में विदेशी निवेशक का निवास स्थान, भारत में स्थित कॉरपोरेट कार्यालय, कंपनी के सचिव का निवास और लेखा व्यक्त कि परिसर में तलाशी ली गई। मंत्रालय के मुताबिक सेल्स और इंपोर्ट बिलों की जांच करने पर पता चलता है कि कंपनी का वस्तुओं के व्यापार पर भारी सकल लाभ करीब 30 फसदी है। हालांकि कंपनी बीते कुछ सालों से भारी घाटे में चल रही है।

On August 16, Income Tax Department conducted searches on the premises of a company engaged in trading of telecom equipment & installation & servicing of these items for various telecom players in India: Finance Ministry pic.twitter.com/wVCDK2oRgv