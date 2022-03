अपने ही देश के किन राज्यों में अल्पसंख्यक घोषित किए जा सकते हैं हिंदू ? पूरी डिटेल देखिए

India

नई दिल्ली, 28 मार्च: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा देकर साफ कर दिया है कि देश के करीब 10 राज्य ऐसे हैं, जहां पर राज्य सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती हैं। हालांकि, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि वह पूरे देश के लिए कोई एक फॉर्मूला ना निकाले और यह जिम्मेदारी राज्यों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान का आधार अलग होगा। केंद्र सरकार की ओर से यह हलफनामा एक भाजपा नेता की याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका भी खारिज करने की अपील की गई है।

