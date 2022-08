1947 में करीब 70% भारतीय बहुत गरीबी थे, आज आर्थिक मोर्चे पर हम कितने मजबूत हुए हैं ? एक विश्लेषण

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 अगस्त: भारत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन, इस बात में दो राय नहीं कि 75 साल पहले हम जहां थे, उससे आज की तुलना नहीं की जा सकती। खासकर आर्थिक मोर्चे पर। 1947 में करीब 800 वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर उसका दुनिया में कहीं कोई वजूद नहीं रह गया था। गुलामी से पहले जो मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, वह अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए भी दूसरे देशों के अनाजों पर निर्भर था। लेकिन, 75 साल बाद भारत भले ही वापस से सोने की चिड़िया अभी नहीं बन पाया है, लेकिन हम दुनिया की 5वीं तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यस्थाओं में पहुंच गए हैं।

English summary

After independence, India has made a lot of progress on the economic front. We have joined the world's five largest economies. have been able to export grain