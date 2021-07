ILBS डायरेक्टर ने चेताया- पर्यटक अपने साथ ला सकते हैं कोरोना वायरस, यह होगा सुपर स्प्रेडर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 11 जुलाई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर थोड़ी लगाम जरूर लगी है लेकिन जानलेवा महामारी अभी भी आपके और हमारे बीच ही है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग भारी संख्या में पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, हालात तो ऐसे हैं कि होटलों में रूम मिलने मुश्किल हो गया है। पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट की आई बाढ़ पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि टूरिस्ट अपने साथ वायरस भी लाएंगे और भीड़ की वजह से यह तेजी से फैलेगा।

रविवार को अपने एक इंटरव्यू में डॉ. एसके सरीन ने कोरोना वायरस और इसके स्ट्रेन को लेकर परेशान करने वाली आशंका जताई। उन्होंने कहा डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर देश में बड़ी संख्या में मरीज सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह हमरे बीच मौजूद है। डेल्टा को लेकर अभी चिंता थी ही कि लैम्ब्डा वेरिएंट को लेकर भी परेशानी बढ़ गई है। यह हमारे देश के किसी हिस्से से रिपोर्ट नहीं किया गया है लेकिन यह आ सकता है। दूसरी लहर अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई है, अगर देशभर से आने वाला कोई पर्यटक किसी हिल स्टेशन पर पहुंचता है तो वह अपने साथ वायरस लाएगा और भीड़ के आपस में मिलने के कारण यह सुपर स्प्रेडर होगा।

Delhi | Until people promise to the society that they'll not misbehave, I think yatras are very dangerous. It can be harmful if they don't follow Covid appropriate behavior, should be cautiously monitored: Dr SK Sarin, Director,Institute of Liver&Biliary Sciences, on kanwar yatra pic.twitter.com/X79503tlzY