क्या आप भी खोलना चाहते हैं पेट्रोल पंप, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस

नई दिल्ली, 03 सितंबर। अगर आप भी खुद का बिजनेस करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो पेट्रोल पंप खोलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि भारत में हर दिन पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ रही है। इसके चलते पेट्रोल पंप मालिकों की हर दिन अच्छी कमाई भी होती है। भारत में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एस्सार और रिलायंस जैसी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस देती हैं।

