सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे सीएम बघेल ने कहा- पार्टी के फैसले से बना मुख्यमंत्री, उनका फैसला अंतिम

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। छत्तीसगढ़ में ढाई साल में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को सीएम भूपेश बघेल ने खारिज कर दिया। वो आज पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्‍ली पहुंचे। उन्‍होंने सोनिया गांधी के आवास पर इंतजार किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम बघेल ने कहा कि "मैडम (सोनिया गांधी) से मुलाकात नहीं हुई। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। औपचारिक भेंट हुई है। बहुत सारी बातें हुई। अब मैं हमारे प्रभारी पुनिया जी और वेणुगोपाल जी से मुलाकात करूंगा।" हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह शनिवार की शाम अचानक दिल्ली पहुंचे थे।

सोनिया गांधी के घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, "हाई कमान ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का निर्देश दिया, इसलिए मैंने शपथ ली। जब वे कहेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, तब ऐसा ही होगा। इस तरह के समझौते गठबंधन सरकारों में होते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास तीन-चौथाई बहुमत है।" पिछले कुछ महीनों से राज्य में ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें कम भी हो सकती हैं।

I did not meet Madam (Sonia Gandhi), I met Priyanka ji (Priyanka Gandhi Vadra). I will meet our (state) incharge (PL Punia) as well as KC Venugopal: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel earlier today pic.twitter.com/eTAioV3bte

If high command asks someone else to be CM, it will be so: Bhupesh Baghel after meeting Congress leaders