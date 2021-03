हाईकमान की तरफ से टिकट ना दिए जाने की बात को वी नारायणसामी ने बताया गलत

India

oi-Ankur Kumar

पुडुचेरी। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कुछ हर दिन बचे हैं। सभी पार्टियां अपने-अपने उम्‍मीदवार उतार चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस ने अपने उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी की थी। इस लिस्‍ट में अबतक पूर्व सीएम वी नारायणसामी का नाम नहीं है। ऐसी चर्चा है कि नारायणसामी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पुडुचेरी में कांग्रेस 15 सीटों पर लड़ रही है। 13 पर डीएमके के साथ सीपीआई और सीपीएम एक-एक सीट पर लड़ेंगे। मंगलवार को कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए 14 उम्मीदवारों का एलान किया। अब उसके खाते में एक सीट पर उम्मीदवार का एलान बाकी रह गया है।

लिस्‍ट में नाम ना होने पर नारायणसामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं क्योंकि हाईकमान ने मुझे टिकट नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि य‍े बिल्‍कुल गलत है। सोनिया गांधी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा था लेकिन मैंने खुद मना किया। उन्‍होंने आगे कहा कि हमारे वर्तमान पुडुचेरी पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव प्रचार में समन्वय होना चाहिए। हमने तय किया है कि मुझे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करना चाहिए।

Some media reports stated I am not fighting election because high command didn’t give a ticket to me which is untrue. Sonia Gandhi asked me to fight the election: Congress leader and former Puducherry CM V Narayanasamy. pic.twitter.com/dsxC3tGZ0A