मसूरी के केम्पटी फॉल में नहाने के लिए जुटी सैकड़ों की भीड़, वीडियो देख लोग बोले- 'नहाओ, मर जाओ'

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 08 जुलाई। देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, अप्रैल और मई माह में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाया उसमे हजारो लोगों की जान चली गई है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती को कम किया उसके बाद बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक उड़ा रहे हैं।

With no #masks in sight, hundreds of tourists appeared to be #vacationing their '#pandemic' troubles away at the Kempty falls in #Mussoorie.#repost #viral #Internet pic.twitter.com/3lnjLVG2gK