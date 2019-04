कैसी थी जेट एयरवेज़ आखिरी उड़ान - आँखों देखा हाल

India

bbc-BBC Hindi

जेट ने अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फ़ैसला लिया है. बुधवार की रात को उसने अपनी अंतिम उड़ान भरी.

जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट 9W 3502 रात 10.20 बजे अपने दो घंटे के अंतिम सफ़र पर अमृतसर से मुंबई के लिए निकली.

With deep sadness and a heavy heart we would like to share that, effective immediately, we will be suspending all our domestic and international flight operations.

