जानिए CoWIN पर 15-18 साल के बच्चे वैक्सीन के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किन-किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

नई दिल्ली, 27 दिसंबर: भारत में अब 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी 2022 से कोविन ( CoWIN) ऐप और पोर्टल पर कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोमवार (27 दिसंबर) को कोविन के प्रमुख डॉ. आर.एस शर्मा ने कहा है कि 1 जनवरी से कोविन ऐप पर 15-18 साल के बच्चे कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके अलावा डॉ. आर.एस शर्मा ने कहा, अगर आप 60 वर्ष के हैं और वैक्सीन की दोनों डोज ले चूके हैं तो दूसरी डोज और जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके बीच का अंतर 9 महीने (39 सप्ताह) से अधिक है तो आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (25 दिसंबर) को कहा था कि 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं।

