कैसे लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल से विपक्ष को चित करना चाहती है मोदी सरकार ? जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 दिसंबर: मोदी सरकार ने जिस अंदाज में संसद के दोनों सदनों से आधार-वोटर कार्ड लिंक कराने वाला बिल पास कराया, उतना उतावलापन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले कानून के लिए नहीं दिखाया है। इसके पीछे भाजपा सरकार के पूरे सियासी गणित को समझा जा सकता है। शायद सरकार इस मसले को अभी और गरम होने देना चाहती है। इसलिए उसने फिलहाल इसे संसद की स्थाई समिति में भेजकर अधिकतर विपक्ष की बात मान ली है। अगर इस मुद्दे को सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य के दायरे से बाहर निकलकर समझने की कोशिश करें तो अंदाजा लग सकता है कि विधेयक को जल्द पास ना कराना भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक रणनीति का हिस्सा लग रहा है।

English summary

BJP govt wants to allow the Muslims to be vocal against raising the age of marriage of girls,this will make it easier to surround the opposition