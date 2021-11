कैसे पूर्वी यूपी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते आसानी से लखनऊ पहुंचना चाहती है बीजेपी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 16 नवंबर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही एक तरह से दिल्ली से बिहार की सीमा तक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी मिल गई है। क्योंकि, यह एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का ही पूर्वी यूपी में गाजीपुर तक विस्तार है। हालांकि, सुल्तानपुर में मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के मौके पर जिस तरह का नजारा दिखा, वैसा पांच साल पहले भी दिख चुका है। अंतर यही है कि तब उत्तर प्रदेश में सरकार अलग थी। लेकिन, सिर्फ इस तथ्य को छोड़कर बीजेपी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि, इसपर उसकी सरकार ने काफी निवेश तो किया ही है, पार्टी ने पूर्वी यूपी में बहुत ही ज्यादा राजनीतिक निवेश भी कर रखा है।

English summary

The BJP wants to ease the way to Lucknow through the Purvanchal Expressway, because Eastern UP is very important for it and the party has been in complete dominance there since the last three elections