30 जून तक कोरोना के रोकथाम के उपायों का पालन करें राज्य: गृह मंत्रालय

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 27: देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब नए संक्रमित मामलों में राहत मिलने लगी है। अब नए कोरोना केस के मामलों में गिरावट देखी जा रहा है। देश में गुरुवार को 2 लाख 57 हजार मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,57,630 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर लौटें हैं। वहीं पिछले 1 सप्ताह में रोजाना 21 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। देश में अब 10.45% पॉजिटिविटी रेट रह गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने 30 जून तक जारी रखें कोविड कंटेनमेंट प्रयास जारी करने के आदेश दिए हैं।

देश के कुल नए कोरोना मामलों में जहां राहत मिल रही है, वहीं 78 फीसदी नए मामले 10 राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 7 राज्यों में प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिसके बाद गुरुवार को गृह मंत्रालय ने राज्यों को 30 जून तक कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों का अनुपालन जारी रखने का आदेश दिया है।

Order of the Ministry of Home Affairs (MHA) to ensure compliance to containment measures for COVID19 to remain in force up to 30th June 2021: MHA