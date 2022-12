हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों की डिमांड बढ़ी, क्या कह रहे हैं बागी ? जानिए

हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद जीत की संभावना वाले कुछ चुनिंदा निर्दलीय उम्मीदवारों के दिन फिर गए हैं। उनका दावा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उनसे संपर्क में हैं, लेकिन फैसला 8 दिसंबर के बाद करेंगे।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

English summary

Himachal Pradesh:After the exit poll results are out, both Congress and BJP are in touch with independent candidates who are likely to win.This claim has been made by some rebel candidates of BJP