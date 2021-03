Covid-19: महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस, इन राज्यों ने भी बढ़ाई केंद्र की चिंता

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी का संकट फिर से गहराता जा रहा है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि महाराष्ट्र में वर्तमान में एक लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजेश भूषण के मुताबिक इन राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ तीन बैठकें की गई हैं और कोरोना के खिलाफ एक्शन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए कहा, देश में रिकवरी रेट 97 फीसदी पर बना हुआ है। कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.4 प्रतिशत है और सक्रिय मामलों की दर 1.6 प्रतिशत है। भारत ने अब तक 2.43 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी है। कोरोना वायरस की 71 फीसदी डोज सरकारी अस्पतालों में लगाई गई है और 28.77 फीसदी डोज प्राइवेट अस्पतालों में लगाई गई। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी है? इसका फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय दैनिक आधार पर करता है।

Today, Maharashtra has more than 1 lakh active cases. Madhya Pradesh, Gujarat and Haryana are at the tipping point. We have had three meetings with these States where they have been told to pull up their socks: Health Ministry pic.twitter.com/3uKwAxXY0C