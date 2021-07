स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- देश के कुल कोविड मामलों में आधे से अधिक केरल और महाराष्ट्र से

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 9 जुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश के कुल कोविड -19 मामलों में से आधे से अधिक दो राज्यों: महाराष्ट्र और केरल से हैं। उन्होंने कहा कि केरल में 14 और महाराष्ट्र में 15 जिले चिंता का विषय हैं।

लव अग्रवाल ने देश में कोविड -19 स्थिति पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जोर देकर कहा कि कोविड के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वायरस अभी भी बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में रोजाना नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले सप्ताह में औसत दैनिक नए मामलों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत नए मामले 90 जिलों से हैं।

कोविड सावधानियों का पालन करने के महत्व को दोहराते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने उल्लेख किया कि कैसे वायरस ने यूनाइटेड किंगडम में जोर पकड़ा। जिसने यूरो कप 2021 के सेमीफाइनल की मेजबानी की बड़ी संख्‍या में फुटबॉल प्रशंसक वहां पहुंचे। यूके का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "हमें सभी सावधानी बरतने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम, रूस और बांग्लादेश ने कोविड -19 मामले बहुत बढ़े हैं।

पर्यटन स्थलों पर भीड़ ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता, नहीं सुधरे तो आ सकती है तीसरी लहर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 43,393 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए, जिससे देश में कुल कोरोनावायरस की संख्या 3,07,52,950 हो गई। शीर्ष पांच राज्य जिन्होंने सबसे अधिक कोविड -19 मामले दर्ज किए हैं, वे केरल हैं जिनमें 13,772 मामले हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में 9,083 मामले, तमिलनाडु में 3,211 मामले, आंध्र प्रदेश में 2,982 मामले और असम में 2,644 मामले हैं। वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश भर में चिकित्सा ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

English summary

Health Ministry said – more than half of the total Kovid cases in the country are from Kerala and Maharashtra