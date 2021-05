गांवों में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी, स्क्रीनिंग और आइसोशलन पर फोकस

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 16: देश में कोरोना की दूसरी लहर नए मामलों के साथ बढ़ती जा रही है। रोजाना सामने आ रहे 3 लाख से ज्यादा केस सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं इस खतरनाक वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अब यह वायरस शहरों से गांवों की ओर तबाही मचाने के लिए प्रवेश कर रहा है। ऐसे में स्थिति पर नजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन पर एसओपी जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोरोना वायरस के बीच उपायों के बीच ग्रामीण स्तर पर कोविड के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए निगरानी, स्क्रीनिंग, घर और समुदाय आधारित आइसोलेशन और योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

Ministry of Health issues SOPs on COVID-19 containment & management in peri-urban, rural & tribal areas; lays focus on surveillance, screening, home and community based isolation and planning for health infrastructure for managing COVID at rural level among other measures pic.twitter.com/GJ8B7gVMWb