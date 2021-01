कल से भारत में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने उससे पहले कही ये बात

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Corona vaccination start in India कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा है। केंद्र के साथ-साथ सभी राज्य सरकारें इस अभियान के लिए एकदम तैयार हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कल से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं और ये अभियान कोरोना के अंत की शुरुआत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी वैक्सीनों को पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच के बाद आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है।

