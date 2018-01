हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड पहुंची 'हेट स्टोरी' की एक्ट्रेस फंसी मुश्किल में, मदद को बुलाने पड़े हेलीकॉप्टर

मदद को आए हेलीकॉप्टर

ऐसे में पाओली और उनके पति को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। रिजॉर्ट में मौजूद सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। देखिए वीडियो (साभार: Bombay Times)

Check out this video that @paoli_d posted whilst on her honeymoon pic.twitter.com/EgKIiPrzuZ